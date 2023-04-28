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U11 ve U13’lerde en iyi 8’ler mücadele edecek

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U11 ve U13’lerde en iyi 8’ler mücadele edecek
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Masa Tenisinde U11 ve U13’lerde en iyi sekizler mücadele edecek.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, karşılaşmalarına 29 Nisan Cumartesi günü federasyon salonunda U11 ve U13 Erkekler-Kızlar Turnuvası ile devam edecek. Oynanacak olan maçlar sonrasında şampiyonlar ve genel klasman sıralaması belli olacak.
Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün sona erecek.
 
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