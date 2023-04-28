U11 ve U13’lerde en iyi 8’ler mücadele edecek

Masa Tenisinde U11 ve U13’lerde en iyi sekizler mücadele edecek.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, karşılaşmalarına 29 Nisan Cumartesi günü federasyon salonunda U11 ve U13 Erkekler-Kızlar Turnuvası ile devam edecek. Oynanacak olan maçlar sonrasında şampiyonlar ve genel klasman sıralaması belli olacak.

Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başlayacak ve aynı gün sona erecek.

