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Tenis Federasyonu 2023 faaliyet takvimini güncelledi

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Tenis Federasyonu 2023 faaliyet takvimini güncelledi
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 21 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı ile 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Ligi’nin adını Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden sponsoru SBC BORU Direktörü Mehmet Sabancı’nın oğlu Mustafa Sabancı’nın adının verilmesine karar verdi. Ayrıca 13+ Büyükler Tenis Ligi’nin adını deprem felaketinde hayatını kaybeden Şampiyon sporcularımız için Şampiyon Melekler Sezonu olmasına karar verildi. 
KKTF 2023 Mustafa Sabancı 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Lig 2. Maçları 28 Şubat tarihinde, 2023 Şampiyon Melekler Sezonu 13+ Büyükler Ligi 2. Hafta maçları 04 Mart tarihinde gerçekleşecek.
 
Mustafa Sabancı 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Lig maç tarihleri;
28 Şubat 2023 – 2. Maçlar
01 Mart 2023 – 3. Maçlar
02 Mart 2023 – 4. Maçlar
03 Mart 2023 – 5. Maçlar
23 Mart 2023 – 6. Maçlar
24 Mart 2023 – 3.lük ve Final Maçları oynanacaktır.
 
Şampiyon Melekler Sezonu 13+ Büyükler Ligi maç tarihleri;
04 Mart 2023 – 2. Hafta Maçları
11 Mart 2023 – 3. Hafta Maçları
18 Mart 2023 – 4. Hafta Maçları
25 Mart 2023 – 5. Hafta Maçları
08 Nisan 2023 – 6. Hafta Maçları
29 Nisan 2023 – Yarı Final Maçları
06 Mayıs 2023 – Final Maçları oynanacaktır.   
 
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