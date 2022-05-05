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Son ayak Lefkoşa’da

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Masa Tenisi Federasyonu tarafından bu sezon Keyf-i Sefa ana sponsorluğunda ilk kez düzenlenen İlçeler Arası Karmalar Ligi’nin 4’üncü ayağı 7 Mayıs Cumartesi günü Lefkoşa’da gerçekleştirilecek

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Son ayak Lefkoşa’da
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon Keyf-i Sefa ana sponsorluğunda ilk kez düzenlenen İlçeler Arası Karmalar Ligi’nin 3’üncü ayağı geçtiğimiz Cumartesi günü Lefke Avrupa Üniversitesi’nde gerçekleştirilirken, 4’üncü ve son ayak 7 Mayıs Cumartesi günü başkentte yapılacak.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Salonu’nda gerçekleştirilecek olan son ayak sabah saat 10.00’da başlayacak. Maçların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek.
 
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