Son ayak Lefkoşa’da

Masa Tenisi Federasyonu tarafından bu sezon Keyf-i Sefa ana sponsorluğunda ilk kez düzenlenen İlçeler Arası Karmalar Ligi’nin 4’üncü ayağı 7 Mayıs Cumartesi günü Lefkoşa’da gerçekleştirilecek

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon Keyf-i Sefa ana sponsorluğunda ilk kez düzenlenen İlçeler Arası Karmalar Ligi’nin 3’üncü ayağı geçtiğimiz Cumartesi günü Lefke Avrupa Üniversitesi’nde gerçekleştirilirken, 4’üncü ve son ayak 7 Mayıs Cumartesi günü başkentte yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Salonu’nda gerçekleştirilecek olan son ayak sabah saat 10.00’da başlayacak. Maçların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek.

