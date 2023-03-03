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Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi başlıyor

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Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi başlıyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi, verilen aranın ardından 4 Mart Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
Saat 10.00’da 2. hafta maçlarının oynanacağı sezonla ilgili federasyon tarafından program şöyle açıklandı:
Gruplardaki maçlar şöyle;
A GRUBU
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ       - GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ  (KKTF kortları)
 
B GRUBU
LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ - GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ(LŞK kortları)
 
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