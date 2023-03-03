Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi, verilen aranın ardından 4 Mart Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

Saat 10.00’da 2. hafta maçlarının oynanacağı sezonla ilgili federasyon tarafından program şöyle açıklandı:

Gruplardaki maçlar şöyle;

A GRUBU

PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ (KKTF kortları)



B GRUBU

LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ - GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ(LŞK kortları)

