Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi, verilen aranın ardından 4 Mart Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
Saat 10.00’da 2. hafta maçlarının oynanacağı sezonla ilgili federasyon tarafından program şöyle açıklandı:
Gruplardaki maçlar şöyle;
A GRUBU
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ (KKTF kortları)
B GRUBU
LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ - GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ(LŞK kortları)
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