Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 6.Hafta maçları oynanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler SezonuTenis Ligi 2.Devresi 08 Nisan Cumartesi günü saat 10:00 da 6. Hafta maçları ile devam ediyor.

Şampiyon Melekler Sezonu grup maçlarının ardından gerçekleşecek yarı final karşılaşmaları öncesi oynanacak 6.hafta maçları gruplardaki puan sıralamasını ve yarı finalist takımları belirleyecek.



KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu tenis ligi grupları ve puan durumu;

A GRUBU

Doğu Akdeniz Üniversitesi 6 Puan

Girne Belediyesi Tenis Kulübü 5 Puan

Pakan Spor Kulübü Derneği 4 Puan



B GRUBU

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 6 Puan

Girne Amerikan Üniversitesi 5 Puan

Lefkoşa Şehir Kulübü 4 Puan



Gruplardaki son maçlar şöyle;

A GRUBU

Doğu Akdeniz Üniversitesi - Girne Belediyesi Tenis Kulübü

(DAÜ kortları)



B GRUBU

Girne Amerikan Üniversitesi - Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü

(GAÜ kortları)



