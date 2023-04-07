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Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 6.Hafta maçları oynanacak

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Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 6.Hafta maçları oynanacak
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler SezonuTenis Ligi 2.Devresi 08 Nisan Cumartesi günü saat 10:00 da 6. Hafta maçları ile devam ediyor.
Şampiyon Melekler Sezonu grup maçlarının ardından gerçekleşecek yarı final karşılaşmaları öncesi oynanacak 6.hafta maçları gruplardaki puan sıralamasını ve yarı finalist takımları belirleyecek.
 
KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu tenis ligi grupları ve puan durumu;
A GRUBU
Doğu Akdeniz Üniversitesi              6 Puan
Girne Belediyesi Tenis Kulübü        5 Puan
Pakan Spor Kulübü Derneği            4 Puan
 
B GRUBU
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü       6 Puan
Girne Amerikan Üniversitesi           5 Puan
Lefkoşa Şehir Kulübü                      4 Puan
 
Gruplardaki son maçlar şöyle;
A GRUBU
Doğu Akdeniz Üniversitesi - Girne Belediyesi Tenis Kulübü 
(DAÜ kortları)
 
B GRUBU
Girne Amerikan Üniversitesi - Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü
(GAÜ kortları)
 
 
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