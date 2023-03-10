Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 3.hafta maçları oynanacak

KKTF tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 11 Mart Cumartesi günü saat 10:00 da 3. Hafta maçları ile devam ediyor.

KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu tenis ligi grupları;

A GRUBU

1- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

2- GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

3- PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ



B GRUBU

1- GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

2- GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

3- LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ



KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 3. hafta maçları 11 Mart 2023 Cumartesi günü saat 10:00 da başlayacak. Gruplardaki maçlar şöyle;

A GRUBU

Girne Belediyesi Tenis Kulübü - Doğu Akdeniz Üniversitesi(GBTK kortları)



B GRUBU

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü - Girne Amerikan Üniversitesi(GMBTK kortları)

