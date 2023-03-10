banner913
banner932
Savaş ne zaman sona erecek?
Savaş ne zaman sona erecek?
22 0
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
28 0
 
18 0
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
6 0
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
9 0
"Şampiyon Melekler Anı Gecesi” düzenlendi
16 0
El-Sen GES işlemlerinin Pazartesi'den itibaren başlayacağını duyurdu
El-Sen GES işlemlerinin Pazartesi'den itibaren başlayacağını duyurdu
8 0
banner915

Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 3.hafta maçları oynanacak

banner476

banner825
Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 3.hafta maçları oynanacak
banner931
KKTF tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 11 Mart Cumartesi günü saat 10:00 da 3. Hafta maçları ile devam ediyor.
KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu tenis ligi grupları;
A GRUBU
1-      DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
2-      GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 
3-      PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 
B GRUBU
1-      GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 
2-      GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
3-      LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ
 
KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 3. hafta maçları 11 Mart 2023 Cumartesi günü saat 10:00 da başlayacak. Gruplardaki maçlar şöyle;
A GRUBU
Girne Belediyesi Tenis Kulübü  - Doğu Akdeniz Üniversitesi(GBTK kortları)
 
B GRUBU
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü - Girne Amerikan Üniversitesi(GMBTK kortları)
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.