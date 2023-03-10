Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 3.hafta maçları oynanacak

KKTF tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 11 Mart Cumartesi günü saat 10:00 da 3. Hafta maçları ile devam ediyor.
KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu tenis ligi grupları;
A GRUBU
1- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
2- GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
3- PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
B GRUBU
1- GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
2- GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
3- LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ
KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi 3. hafta maçları 11 Mart 2023 Cumartesi günü saat 10:00 da başlayacak. Gruplardaki maçlar şöyle;
A GRUBU
Girne Belediyesi Tenis Kulübü - Doğu Akdeniz Üniversitesi(GBTK kortları)
B GRUBU
Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü - Girne Amerikan Üniversitesi(GMBTK kortları)
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