Masa tenisinde Büyük Erkekler kategorisinde oynanan KTSYD Kupası tamamlandı. Şampiyonluğa LAÜ ulaştı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu (KKMTF) işbirliğinde büyük erkekler kategorisinde düzenlediği KTSYD Kupası tamamlandı. Federasyon salonunda yer alan organizasyonda şampiyon Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) oldu.KTSYD’nin sportif faaliyetleri kapsamında uzun yıllardır organize edilen şampiyona çekişmeli maçlara sahne oldu. Şampiyonada ikinciliği Arucad Anka Spor Derneği, üçüncülüğü Sütlüce elde etti.Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende KKMTF Başkanı Mustafa Bekiroğulları, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan’a plaket takdim ederek masa tenisine yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür etti. Bekiroğulları konuşmasında yıllardır masa tenisi sporuna KTSYD’nin destek verdiğini hatırlatarak işbirliğinin daha uzun yıllar sürmesini temenni etti.KTSYD Başkanı Burhan Gürkan konuşmasında sportif faaliyetler içerisinde masa tenisinin artık kendileri için olmazsa olmazları arasında yer aldığına işaret ederek şampiyonada mücadele eden sporculara, antrenörlerine ve takımlara teşekkür etti ve başarılar diledi.Ödül töreninde üçüncü Sütlüce’ye kupa ve madalyaları KTSYD Asbaşkanı Necati Özsoy, ikinci Anka Arucad’a KKMTF Başkanı Mustafa Bekiroğulları ve şampiyon LAÜ’ye KTSYD Başkanı Burhan Gürkan takdim etti. Müsabakalar sonunda oluşan takım sıralaması şöyle:1. Lefke Avrupa Üniversitesi2. Anka Arucad Spor Derneği3. Sütlüce