Şampiyon Baran ve Kezal

Masa Tenisi Federasyonu, Gençler En İyi 8 Şampiyonası düzenledi. Oynanan maçlar sonrasında erkeklerde Baran Kantara, kızlarda ise Kezal Akçatepe turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, organizasyonlarına tüm hızıyla devam ediyor. Gençler En İyi 8 Şampiyonası bugün federasyon salonunda gerçekleştirildi.

Birbirinden zevkli ve çekişmeli geçen maçların ardından erkeklerde Baran Kantara tüm maçlarını kazanarak şampiyon olurken, kızlarda ise KezalAkçatepe aynı şekilde tüm maçlarında galip gelerek şampiyonluğa ulaştı.

Oynanan maçlar sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri verilirken, sıralama ise şu şekilde oluştu;

Genç Erkekler

1.Baran Kantara (Akdeniz Spor Birliği)

2.Tuğra Soyer (Bekiroğulları)

3.Ali İleri (ARUCAD Anka Spor Derneği)

4.Ada Olgun (Bekiroğulları)

Genç Kızlar

1.Kezal Akçatepe (ARUCAD Anka Spor Derneği)

2.İlke Yücel (ARUCAD Anka Spor Derneği)

3.Açelya Arıklı (ARUCAD Anka Spor Derneği)

4.Ecem Önder (ARUCAD Anka Spor Derneği)

