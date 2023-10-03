Raketler Yusuf Yönlüer anısına sallanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından merhum Yusuf Yönlüer anısına düzenlenecek The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası 07-17 Ekim 2023 tarihleri arasında Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşecek.

The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası 8- 9 yaş tekler, 10-12-14-16 Yaş ve 13+ Büyük tekler çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde gerçekleşecek.

Turnuvaya son kayıtlar 4 Ekim 2023 de sona erecek.

