Raketler Yusuf Yönlüer anısına sallanacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafından merhum Yusuf Yönlüer anısına düzenlenecek The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası 07-17 Ekim 2023 tarihleri arasında Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşecek.
The Coffee Hane Yusuf Yönlüer Turnuvası 8- 9 yaş tekler, 10-12-14-16 Yaş ve 13+ Büyük tekler çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde gerçekleşecek.
Turnuvaya son kayıtlar 4 Ekim 2023 de sona erecek.
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