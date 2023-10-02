Omaç Başat Klasman Turnuvası yapıldı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine bu hafta da devam etti.

Federasyon, Cumartesi günü kurucu başkan merhum Omaç Başat anısına U15 ferdi kızlar ve erkekler klasman turnuvası düzenledi.

Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuva sabah saat 10.00’da başladı. Yoğun ilginin olduğu turnuvada erkeklerde LAÜ sporcusu Ali İleri, kızlarda ise GAÜ sporcusu Özüm Özel birinci oldu.

Oynanan maçlar sonrasında oluşan sıralama şu şekilde;

Erkekler

1.Ali İleri (LAÜ)

2.Tuğra Soyer (LAÜ)

3.Kuzey Alev (GAÜ)

3.Toprak Öztürk (Arucad Anka Spor Derneği)

Kızlar

1.Özüm Özel (GAÜ)

2.Liva Çevik (GAÜ)

3.Ecem Önder (Arucad Anka Spor Derneği)

3.Emine Gül Öztepe (Arucad Anka Spor Derneği)

