Olguner ve Soyatlı Bulgaristan yolcusu

Yusuf KarayusufoğluVeteran masa tenisçilerimiz KKTC olarak özel bir davet ile Bulgaristan'ın Albena şehrinde 26-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak Masa tenisi Festivaline davet edildi. Turnuva her yaştan sporcuya açık...Veteransporcular arasında tek çift ve karışık çiftler olarak yapılacak.Turnuva şampiyonu 1000 Euro 2-3 ve 4 ler de para ödülü alacaklar. Turnuvaya KKTC'yi temsilen Fadıl Olguner ve Zekai Soyadlı katılacaklar.