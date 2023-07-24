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Olguner ve Soyatlı Bulgaristan yolcusu

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Olguner ve Soyatlı Bulgaristan yolcusu
Yusuf Karayusufoğlu
Veteran masa tenisçilerimiz KKTC olarak özel bir davet ile Bulgaristan'ın Albena şehrinde 26-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak Masa tenisi Festivaline davet edildi. Turnuva her yaştan sporcuya açık...Veteransporcular arasında tek çift ve karışık çiftler olarak yapılacak.Turnuva şampiyonu 1000 Euro 2-3 ve 4 ler de para ödülü alacaklar. Turnuvaya KKTC'yi temsilen Fadıl Olguner ve Zekai Soyadlı katılacaklar.
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