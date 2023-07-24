Olguner ve Soyatlı Bulgaristan yolcusu

Yusuf Karayusufoğlu
Veteran masa tenisçilerimiz KKTC olarak özel bir davet ile Bulgaristan'ın Albena şehrinde 26-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak Masa tenisi Festivaline davet edildi. Turnuva her yaştan sporcuya açık...Veteransporcular arasında tek çift ve karışık çiftler olarak yapılacak.Turnuva şampiyonu 1000 Euro 2-3 ve 4 ler de para ödülü alacaklar. Turnuvaya KKTC'yi temsilen Fadıl Olguner ve Zekai Soyadlı katılacaklar.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.