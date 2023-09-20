Olguner ve Soyatlı Antalya yolcusu

Yusuf Karayusufoğlu
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Veteran Milli sporcularından Fadıl Olguner ile Zekai Soyatlı,Antalya’da yapılacak olan Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvasına katılıyor.
24 Eylül’de Antalya’da 39 ülke ve 600 civarında sporcunun katılacağı büyük turnuva Lefkoşa Veteran Masa Tenisi Derneği başkanı Olguner heyecanlı olduklarını belirtti.Olguner açıklamasına şöyle devam etti: “Daha önce de kendi yaş grubumda beşinci olduğum bu turnuvada yeniden yarışmak beni de Zekai Soyatlı’yı da heyecanlandırıyor.Çünkü hem sporcu sayısı hem de tekniği iyi olan sporcuylar fazla.Soyatlı 50-59 yaş grubunda,ben 70-79 yaş grubunda oynayacağız.Ülkemizi en iyi bir şekilde temsi edeceğiz.”
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