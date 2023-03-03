Mustafa Sabancı Ligi, grup maçları ile devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2023 Mustafa Sabancı 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Ligi oynanan zevkli ve çekişmeli grup karşılaşmaları ile KKTF kortlarında devam ediyor.Mustafa Sabancı 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Liginde 4. grup maçlarda Pakan Spor Kulübü Derneği ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Beyaz) karşılaşması ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Mavi) takımları karşı karşıya geldi.4. Grup maçlarda alınan sonuçlar ve grup da oynanacak 5. maçlarının programı şu şekilde;4. MAÇLARIN SONUÇLARI:Pakan Spor Kulübü Derneği 2 - 5 Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Beyaz)Girne Belediyesi Tenis Kulübü 4 - 3Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Mavi)Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Mavi) - Pakan Spor Kulübü DerneğiGazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü(Beyaz) - Girne Belediyesi Tenis Kulübü