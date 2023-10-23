“Melekler” Fenerbahçe masa tenisi turnuvasında anıldı

Yusuf Karayusufoğlu
İstanbul’da 21-22 Ekim 2023 tarihinde Uluslararası Fenerbahçe Veteran Masa Tenisi Turnuvası gerçekleştirildi.Veteran Milli masa tenisçimiz Zekai Soyatlı,depremde kaybettiğimiz “melekler” ve rahmetli annesi Pembe Soyatlı anısına sponsörolduğu turnuvada Fadıl Olguner yaş grubunda ferdilerde ve çift erkeklerde üçüncü oldu.Zekai Soyatlı da kendi yaş grubunda ferdilerde ve çift erkeklerde üçüncü geldi.Turnuvanın açılış seronomisinde Fenerbahçe Masa Tenisi başkanı Özcan Köm,turnuvaya sponsör olan Zekai Soyatlı’ya teşekkür ederek,bir plaket sundu.Soyatlı,Uluslararası Fenerbahçe Veteran Masa Tenisi Turnuvasına sürekli sponsor olacağını vurguladı.
OLGUNER VE SOYATLI ÜÇÜNCÜ OLDULAR
İstanbul Veteran Masa Tenisi Turnuvası’nda sporcularımız başarılı oldu.Fadıl Olguner tek ve çift erkeklerde 70-74 yaş grubunda iki kez üçüncü olurken,Zekai Soyatlı da 60-64 yaş grubunda tek ve çift erkeklerde üçüncü geldi.
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