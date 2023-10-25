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Masa tenisinde U15 Takım Şampiyonası yapılacak

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Masa tenisinde U15 Takım Şampiyonası yapılacak
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 28 Ekim Cumartesi günü U15 Takım Şampiyonsı düzenleyecek.
Federasyon her hafta olduğu gibi bu hafta da etkinliklerine devam edecek. U15 Takım Şampiyonası, Cumartesi günü federasyonun spor salonunda gerçekleştirilecek. İlginin yoğun olması beklenen şampiyona sabah saat 10.00’da başlayacak.
 
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