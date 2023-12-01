Masa Tenisi Büyük Erkekler Ligi başlıyor

Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi yarın resmen başlıyor.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu iki haftalık aranın ardından yarın etkinliklerine kaldığı yerden devam edecek. Federasyon, çift devreli oynanacak olan Büyük Erkekler Ligi’ni yarın başlatıyor. Sabah saat 10.00’da federasyon salonunda başlayacak olan lige Lefke Avrupa Üniversitesi, Arucad Anka Spor Derneği, Girne Amerikan Üniversitesi ve Miracle Karşıyaka takımları katılacak.

