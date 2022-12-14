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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası devam ediyor

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KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası devam ediyor
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde bu yıl üçüncüsü organize edilen, KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası devam ediyor. KKTF kortlarında yer alan organizasyonda çeyrek final heyecanı yaşanırken, zevkli ve çekişmeli müsabakalar dikkat çekiyor. Kupada yarı final maçlarının ardından final maçları 16 Aralık Cuma günü oynanacak.
Turnuva her yıl olduğu gibi 12-14-16 ve 13+ Büyükler kategorilerinde düzenlenirken, final maçları 16 Aralık Cuma günü oynanacak ve kategorilerinde kız ve erkek toplamda 8 şampiyon belli olacak.
 
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