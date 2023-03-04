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KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu 2. hafta maçları tamamlandı

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KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu 2. hafta maçları tamamlandı
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KKTF tarafından düzenlenen 2023ŞAMPİYON MELEKLER SEZONU tenis ligi A ve B gruplarında oynanan ilk hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı. Ligin A grubunda Pakan Spor Kulübü Derneği - Girne Belediyesi Tenis Kulübünü KKTF kortlarındakonuk ettiği maçta 6-1lik skorla GBTK galip geldi. B grubunda ise Lefkoşa Şehir Kulübü - Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübükarşısında LŞK kortlarında oynanan karşılaşmayı 5-2lik skor ile GMBTK kazandı.KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan 2.hafta karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU 2.HAFTA
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 – 6GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 
 
1TEK ERKEKLER    1
0TEK KADINLAR     2
0ÇİFT ERKEKLER   1
0ÇİFT KADINLAR    1
0   KARIŞIK ÇİFTLER  1
 
B GRUBU 2.HAFTA
LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 2 - 5GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
 
1    TEK ERKEKLER    1
0    TEK KADINLAR     2
1   ÇİFT ERKEKLER   0
0    ÇİFT KADINLAR    1
0   KARIŞIK ÇİFTLER  1
 
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