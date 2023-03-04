KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu 2. hafta maçları tamamlandı

KKTF tarafından düzenlenen 2023ŞAMPİYON MELEKLER SEZONU tenis ligi A ve B gruplarında oynanan ilk hafta maçları zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile tamamlandı. Ligin A grubunda Pakan Spor Kulübü Derneği - Girne Belediyesi Tenis Kulübünü KKTF kortlarındakonuk ettiği maçta 6-1lik skorla GBTK galip geldi. B grubunda ise Lefkoşa Şehir Kulübü - Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübükarşısında LŞK kortlarında oynanan karşılaşmayı 5-2lik skor ile GMBTK kazandı.KKTF 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi’nde A ve B gruplarda oynanan 2.hafta karşılaşmaları ve alınan sonuçlar şöyle;
A GRUBU 2.HAFTA
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 – 6GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
1TEK ERKEKLER 1
0TEK KADINLAR 2
0ÇİFT ERKEKLER 1
0ÇİFT KADINLAR 1
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1
B GRUBU 2.HAFTA
LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 2 - 5GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
1 TEK ERKEKLER 1
0 TEK KADINLAR 2
1 ÇİFT ERKEKLER 0
0 ÇİFT KADINLAR 1
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1
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