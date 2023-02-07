Kızlarda Liva, erkeklerde Ali şampiyon

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 4 Şubat Cumartesi günü federasyon salonunda U15 Ferdi Erkekler-Kızlar Klasman Turnuvası düzenledi.

Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da başladı ve aynı gün sona erdi.

Oldukça zevkli ve heyecanlı geçen karşılaşmaların ardından kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu Liva Çevik, erkeklerde ise Arucad Anka Spor Derneği sporcusu Ali İleri şampiyonayı ilk sırada tamamladı.

Dereceler şu şekilde;

Kızlar

1. Liva Çevik (GAÜ)

2. Ecem Önder (ARUCAD Anka Spor Derneği)

3. Özüm Özel (GAÜ)

3. Aren Bıyıklı (Gençlik Gücü)

Erkekler

1. Ali İleri (Arucad Anka Spor Derneği)

2. Tuğra Soyer (Bekiroğulları MTAYD)

3. Toprak Öztürk (Arucad Anka Spor Derneği)

3. Kuzey Alev (GAÜ)

