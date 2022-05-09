Karmalar Ligi’nde Töre – Erenler çifti şampiyon

Masa Tenisi Federasyonu tarafından bu sezon Keyf-i Sefa ana sponsorluğunda ilk kez düzenlenen İlçeler Arası Karmalar Ligi’nin 4’üncü ve son ayağı sonucunda Küçük Kaymaklı’dan Elif Töre ile ARUCAD Anka Spor Derneği’nden Eser Erenler çifti 1’inci olmayı başardı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon Keyf-i Sefa ana sponsorluğunda ilk kez düzenlenen İlçeler Arası Karmalar Ligi’nin 4’üncü ve son ayağı 7 Mayıs Cumartesi günü federasyon spor salonunda gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz hafta Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Spor Salonu’nda gerçekleştirilen İlçeler Arası Karmalar Ligi müsabakalarına bu hafta Lefkoşa’da devam edildi.

Müsabakalar, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu salonunda sabah saat 10.00’da başladı. Oldukça keyifli geçen karşılaşmalarda sporcular birbirinden zorlu maçlara çıkarken, müsabakaları yakından takip eden masa tenisi sevdalıları da keyifli bir gün geçirdi.

Oynanan maçlar sonrasında Küçük Kaymaklı’dan Elif Töre ile ARUCAD Anka Spor Derneği’nden Eser Erenler çifti 1’inci olmayı başardı.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, karşılaşmalar sonrasında yönetim kurulu adına ana sponsorları Keyf-i Sefa temsilcisi Görkem Kadıoğlu’na desteklerinden dolayı plaket takdiminde bulundu.

Oynanan karşılaşmalar sonrasında sıralama şu şekilde oluştu;

1.Elif Töre (Küçük Kaymaklı)-Eser Erenler (ARUCAD Anka) - 28 Puan

2.Sunay Tufan-Sertaç Savim (ARUCAD Anka) - 26 Puan

3.Kezal Akçatepe-Güzey Aknar (ARUCAD Anka) - 24 Puan

4.Bilge Ervandar (Gençlik Gücü)-Hasan Bekiroğulları (LAÜ) - 22 Puan



