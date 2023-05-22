Kadınlarda Bilge, erkeklerde İbrahim şampiyon

Masa Tenisinde bu hafta Büyükler Kategorisinde en iyi sekizler mücadele etti. Oynanan maçlar sonrasında kadınlar kategorisinde Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nden Bilge Ervandar, erkekler kategorisinde ise Arcuad Anka Spor Derneği’nden İbrahim Pekodağan şampiyonluğa ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, karşılaşmalarına 20 Mayıs Cumartesi günü federasyon salonunda Büyük Erkekler-Kadınlar Turnuvası ile devam etti.

Oynanan maçlar sonrasında şampiyonlar ve genel klasman sıralaması belli oldu.

Sonuçlar şu şekilde;

Büyük Kadınlar

1.Bilge Ervandar (Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü)

2.Sıla Harper (Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü)

3.Özüm Özel (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.Liva Çevik (Girne Amerikan Üniversitesi)

Büyük Erkekler

1.İbrahim Pekdoğan (Arucad Anka Spor Derneği)

2.Cemal Kara (Arucad Anka Spor Derneği)

3.Hasan Bekiroğulları (Lefke Avrupa Üniversitesi)

3.Vehbi Zeki Serter (Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü)

