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GMB Tenis Kulübü Cahit Kasaboğlu ile devam

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GMB Tenis Kulübü Cahit Kasaboğlu ile devam
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GazimağusaBelediyesi Tenis Kulübü 16.Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.Divan Başkanlığını Server Erozan’ın yaptığı genel kurulda tek aday olan Cahit Kasaboğlu yeniden başkan oldu.
Faaliyet raporu ve mali rapor genel kurul tarafından onay alırken aynı zamanda raporlarda bulunan faaliyetlerden ve kulübün mali durumundan dolayı Başkan ve Yönetim Kurulu takdir topladı.Genel Kurul sonrası oluşan yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;
Başkan   CahitKasaboğlu
Asbaşkan   AvniErsuner
Genel Sekreter   Güner Gülhan
Mali İşler Sorumlusu   Arkın Köseoğlu
Kulüp Binası ve Sahalar Sorumlusu   FuatToptemel
Sporcu Sorumlusu   Mehmet Sonat
Sosyal ve Basın İşleri Sorumlusu   Hüseyin Umay
Faal Üye   Ece Balcı
Faal Üye   Gizem Sarp Astan
Faal Üye   Şerife Elmalı
 
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