GMB Tenis Kulübü Cahit Kasaboğlu ile devam

GazimağusaBelediyesi Tenis Kulübü 16.Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.Divan Başkanlığını Server Erozan’ın yaptığı genel kurulda tek aday olan Cahit Kasaboğlu yeniden başkan oldu.
Faaliyet raporu ve mali rapor genel kurul tarafından onay alırken aynı zamanda raporlarda bulunan faaliyetlerden ve kulübün mali durumundan dolayı Başkan ve Yönetim Kurulu takdir topladı.Genel Kurul sonrası oluşan yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;
Başkan CahitKasaboğlu
Asbaşkan AvniErsuner
Genel Sekreter Güner Gülhan
Mali İşler Sorumlusu Arkın Köseoğlu
Kulüp Binası ve Sahalar Sorumlusu FuatToptemel
Sporcu Sorumlusu Mehmet Sonat
Sosyal ve Basın İşleri Sorumlusu Hüseyin Umay
Faal Üye Ece Balcı
Faal Üye Gizem Sarp Astan
Faal Üye Şerife Elmalı
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