Genç Liglerinde şampiyonlar belli oldu

Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek karşılaşmalara sahne olan liglerin sonunda Genç Kızlarda ARUCAD Anka Spor Derneği, Genç Erkeklerde ise Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği şampiyonluğa ulaşan ekipler oldu.
Lig müsabakalarının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu ise şöyle:
|2021-2022 Sezonu Genç Erkekler Ligi Puan Durumu
|#
|Takım
|O
|G
|M
|Puan
|1.
|Bekiroğulları
|10
|9
|1
|19
|2.
|Karşıyaka
|10
|8
|2
|18
|3.
|ASB
|8
|6
|2
|14
|4.
|ARUCAD Anka
|10
|4
|6
|14
|5.
|LAÜ
|10
|3
|7
|13
|6.
|Dumlupınar
|8
|0
|8
|8
|2021-2022 Sezonu Genç Kızlar Ligi Puan Durumu
|#
|Takım
|O
|G
|M
|Puan
|1.
|ARUCAD Anka
|6
|6
|0
|12
|2.
|Küçük Kaymaklı
|6
|4
|2
|10
|3.
|Dumlupınar
|6
|2
|4
|8
|4.
|Karşıyaka
|-
|-
|-
|-