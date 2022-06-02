banner762
banner815
Offroad derneği sezonu Alagadi’de açıyor
Offroad derneği sezonu Alagadi’de açıyor
7 0
Rota virüsü salgınına dikkat     
Rota virüsü salgınına dikkat     
32 0
 
Tüp gaza okkalı zam geliyor
Tüp gaza okkalı zam geliyor
119 0
Minikler Dünya Çocuk Günü’nde Kaymaklı’da buluştu
Minikler Dünya Çocuk Günü’nde Kaymaklı’da buluştu
10 0
Bu çöpler hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bu çöpler hastalıklara davetiye çıkarıyor
13 0
Sezonun 2. Drag yarışı 3-4 Haziran’da
Sezonun 2. Drag yarışı 3-4 Haziran’da
49 0
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
Mesarya’nın göbeğinde ayçiçekleri yine çiçek açtı
26 0
banner797
banner794

Fransa Açık’ta ilk finalist Swiatek

banner476

banner825
Fransa Açık’ta ilk finalist Swiatek
Fransa Açık'ta kadınlarda ilk finalist Swiatek oldu. Dünya 1 numarası IgaSwiatek, yarı finalde DariaKasatkina'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar mücadelesinde, kariyerinin ilk grandslam yarı finaline çıkan Kasatkina ile 2020 şampiyonu Swiatek karşılaştı.
Baskın bir performans ortaya koyan Swiatek, 1 saat 4 dakika süren maçı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.