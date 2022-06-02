Fransa Açık’ta ilk finalist Swiatek

Fransa Açık'ta kadınlarda ilk finalist Swiatek oldu. Dünya 1 numarası IgaSwiatek, yarı finalde DariaKasatkina'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar mücadelesinde, kariyerinin ilk grandslam yarı finaline çıkan Kasatkina ile 2020 şampiyonu Swiatek karşılaştı.
Baskın bir performans ortaya koyan Swiatek, 1 saat 4 dakika süren maçı 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı.
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