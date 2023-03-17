Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası zevkli maçlar ile devam ediyor

Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası zevkli ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor. Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası kategorilerde oynanan günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
14 YAŞ KIZLAR – 1.Raund
Vera Gazi – EnraÇakartaş 0/6 6/2 (RT)
Beren Başaran – Girne Umut Yerebakan 3/6 1/6
14 YAŞ ERKEKLER – 1.Raund
Asım Aras Astan – Recep Yalovalı 6/4 6/0
Oğuz Elerian – Kıvanç Öztuğ 4/6 3/6
Deniz Hüseyin Önen – Hasan Aras Duman 2/6 6/2 2/6
Çınar Elmalı – Emir Asaf Yüksel 4/6 6/2 6/3
Derin Öney Şemsettin – Baran Adalıer 3/6 6/3 6/1
13+ ERKEKLER – 1.Raund
Jean ChrıstoheSchrotter - Kubilay Baran Şengül 6/2 3/6 3/6
Kaan Dönmez - Doruk Tüzel 6/0 6/0
Erin SchrotterBozkaya - AaronFlamson 3/6 7/6 3/6
Can Alp Kırcan - RustamSarmanov 0/6 0/6
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