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Büyük Erkekler Ligi'nde heyecan sürecek

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Büyük Erkekler Ligi'nde heyecan sürecek
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Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi geçtiğimiz hafta oynanan maçlar sonrasında resmen başlamıştı.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu iki haftalık aranın ardından etkinliklerine geçtiğimiz hafta Büyük Erkekler Ligi ile başlamıştı.
İlk haftası tamamlanan Büyük Erkekler Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın oynanacak.
Karşılaşmalar sabah saat 10.00’da federasyon salonunda başlayacak.
 
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