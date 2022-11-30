Bir başarı da Emre ve Hüseyin'den

U17 Türkiye Badminton Şampiyona Çift Erkekler Kategorisinde mücadele eden Emre Erçelik ve Hüseyin Şahali ilk kez Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiler

Milli Badmintoncularımız adaya mutlu döndü.

Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezinde25 Kasım 2022 tarihinde başlayan U17 Türkiye Badminton Şampiyonasında 4 bayan 5 erkek sporcuyla mücadele eden Milli Takımımız adaya mutlu döndü. 5 gün boyunca mücadele eden sporcularımız toplam 22 galibiyet almayı başarırken 4 sporcumuz da Ana Tabloya kalma başarısı gösterdi. Tek Bayanlar Kategorisinde Nehir Deniz ile Tek Erkekler Kategorisinde Salih Öztürk Ana Tabloya kalma başarısı gösterirken, Çift Erkekler Kategorisinde de Emre Erçelik ve Hüseyin Şahali ilk kez Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiler.

Başkan Deniz başarılarımız her geçen gün artmaya devam ediyor ve edecektir.

U17 Milli Takımının göstermiş olduğu performanstan memnun olduğunu belirten Federasyon Başkanımız Fırat Deniz, tüm sporcularımızın ve Antrenör Ali Kandulu'nun başarılarını kutlarken, Milli Takıma forma sponsorluk desteği veren Modda Direktörü Murat Tenekeci'ye de teşekkür etti.

Antrenör Ali Kandulu da yaptığı açıklamada, turnuvanın çok verimli geçtiğini, sporcularımızın gün geçtikçe başarılarının arttığını görmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.

