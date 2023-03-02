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Bekir Devran Esendağlı için TTF’den milli görev

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Bekir Devran Esendağlı için TTF’den milli görev
Ülkemizin yetiştirdiği yıldız tenisçilerden Bekir Devran Esendağlı 07-14 Mart 2023 tarihleri arasında Mega Saray Tenis Akademisi (MTA) tesislerinde gerçekleşecek 2023 ITF / Tennıs Europe 12 Yaş Development Championships turnuvasına katılacak.
Aralık ayında TTF 12 Yaş Milli Takım turnuvalarında şampiyon olan Bekir Devran Esendağlı Türkiye Tenis Federasyonu tarafından davet edildi.
 
 
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