Yeni teknolojileri en verimli şekilde, en geniş kitlelere ulaştırmayı hedef edinen Telsim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaklaşık iki yıl önce hayata geçirdiği VoLTE (voice over LTE, 4.5G üzerinden HD ses kalitesi) hizmetini şimdi de küresel ölçekte sunmaya başlıyor.

HD ses kalitesi sağlayan bu ileri teknoloji, ilk etapta Telsim’in uluslararası dolaşım (roaming) anlaşması bulunan 55 ülkede toplam 96 operatör ile aktif hale getirildi. Bu sayede Telsim aboneleri, dünyanın dört bir yanında yüksek kaliteli ses hizmetinden kesintisiz şekilde faydalanabilecek. Ülke ve operatör sayısı gün geçtikçe artacak ve Telsim müşterileri dünyanın birçok yerinde bu teknolojiyi kullanılabilecek.

VoLTE teknolojisi ses trafiğini dijital bir biçimde veri paketleriyle taşımaya olanak sağlıyor. Veri paketleriyle taşınan ses trafiği 2G ve 3G’ye göre çok daha yüksek ses kalitesine sahip. Aynı zamanda, ses internet üzerinden taşındığı için çağrı kurulum süresi kısalıyor, çağrı kesintisi veya bağlanamama gibi durumlar 4 kata kadar düşüyor. VoLTE, arama sırasında arka plan gürültüsünü filtreliyor, böylece kalabalık ve gürültülü ortamlarda bile iyi bir ses deneyimi yaşanmasını sağlıyor.

Bugün teknolojinin geldiği noktada, 2G ve 3G şebekeleri dünya genelinde hızla kapatılıyor. ABD, Japonya, Avustralya gibi ülkelerde geleneksel ses hizmetleri artık devre dışı kalmış durumda. Telsim ise bu teknolojik dönüşüme öncülük ederek, müşterilerine en yüksek kalitede ses deneyimini sağlamak üzere VoLTE hizmetini global düzeye taşıyan KKTC’de ilk operatör oldu.

TELSİM GENEL MÜDÜRÜ SEFER TÜZ: “TELSİM OLARAK MÜŞTERİLERİMİZE SADECE YEREL DEĞİL, GLOBAL ÖLÇEKTE EN İLERİ TEKNOLOJİLERİ SUNMA VİZYONUYLA HAREKET EDİYORUZ”.

“Telsim olarak teknolojiyi sadece takip eden değil, onu müşterilerimizin hayatına değer katacak şekilde dönüştüren bir vizyonumuz var. 4.5G’nin KKTC’de devreye alınmasıyla birlikte VoLTE hizmetini müşterilerimize ilk kez sunan operatör olarak, bu alanda önemli bir ilki gerçekleştirmiştik. Şimdi ise bu teknolojiyi küresel Vodafone deneyimimizle birleştirerek, müşterilerimize 55 ülkede aynı yüksek ses kalitesini sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sayı gün geçtikçe artacaktır. Bu adım, hem iletişim teknolojilerinde liderliğimizi pekiştiriyor hem de müşterilerimize sunduğumuz değeri bir üst seviyeye taşıyor”. dedi.

TELSİM TEKNOLOJİ NETWORK’TEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI LEVENT BAYRAM: “KKTC’DE İLK KEZ VoLTE, YANİ HD KALİTESİNDE SES HİZMETİNİ SUNAN OPERATÖR OLARAK ŞİMDİ DE BU HİZMETİ VoLTE ROAMİNG ANLAŞMAMIZ OLAN TÜM ÜLKELERDE DEVREYE ALDIK.”

Telsim Teknoloji ve Network’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bayram; “VoLTE teknolojisi için yıllardır süren teknik hazırlıklarımızı, hem yerel hem global ölçekte başarıyla tamamladık. Bugün geldiğimiz noktada, Telsim aboneleri dünyanın dört bir yanında HD kalitesinde ses deneyimini kesintisiz yaşayabiliyor. Bu, teknolojide süreklilik ve müşteri memnuniyeti adına büyük bir adım.

KKTC’de ilk kez VoLTE, yani HD kalitesinde ses hizmetini sunan operatör olarak şimdi de bu hizmeti VoLTE roaming anlaşmamız olan tüm ülkelerde devreye alıyoruz. Böylece müşterilerimiz, sadece Kuzey Kıbrıs’ta değil, Vodafone’un anlaşmalı olduğu birçok ülkede aynı yüksek kaliteyle iletişim kurabilecek. Telsim’in bu hizmeti, sadece teknolojik bir güncellemeyi değil; aynı zamanda rekabetin ötesine geçen bir müşteri deneyimini de temsil ediyor.” dedi.