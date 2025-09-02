Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ortak organizasyonunda 33. World Food İstanbul Uluslararası Gıda-Teknolojileri Fuarı’na KKTC’den 17 yerli üretici firma katılıyor.

Odadan yapılan açıklamaya göre gıda fuarı, 5 Eylül Cuma gününe kadar İstanbul TÜYAP Fuar alanında ziyarete açık olacak. 12 numaralı holde yer alan ülke stantlarında, ürün tanıtım ve tadım etkinlikleri düzenleniyor.

KKTC, fuarda, TC Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yer ve stant desteğiyle yer alıyor.

Fuar boyunca macun, pekmez, turşu, limonata, süt ürünleri, tahin, kahve, zeytin-zeytinyağı, lokum-şekerleme, donmuş ürünler ve unlu mamuller ile narenciye ürünler sergilenecek.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası - Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın standının da yer aldığı fuarda, Oda ve bakanlık yetkilileri de üreticilerle bir araya gelecek.

33 yıldır gıda ve içecek üreticilerinin ve dünyanın her yerinden önde gelen alıcıların buluşma noktası olan fuar, yabancı firmaların Türk gıda sektörünü keşfetmesi, alıcılarla bağlantı kurulması ve yeni bir pazarda ürünlerin tanıtılması için ortam sağlıyor.

Fuara katılan firmalar şöyle:

“Gülgün Süt Mamulleri, Girne Con Kahve, Bülent Çıraklı Sanayi, Onan S.U Frozen Foods Ltd., Bafra Gıda, Avunduk Süt Ürünleri Ltd. Şti. (Meriç), Ustam Unlu Mamulleri, Arsal Gıda, Mustafa Gülbahar Efendi Kahveleri, BRCN Food Industries LTD., Drink Works Trading Co. Ltd. (Lemonadda), Narin Unlu Mamulleri LTD, Akgöl Sütçülük, Gıda ve Paketleme San. LTD, Aydın Zeytinyağları (Devay Veteriner Danışmanlık Ltd.), Cypfruvex (Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Ltd.), Sultan Kahve ve Şadi Bey Trading LTD.”