Lefkoşa’da meydana gelen 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal İfşa ve Sirkat' suçundan tutuklanan Türkmenistan uyruklu Chinaz Sattiyeva dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2024 Kasım ayı içerisinde Lefkoşa’da sakin zanlının annesi ile ilişkisi olduğu gerekçesi ile Girne’de sakin A.H'ye ait Samsung A71 marka cep telefonunu ve Lumberjack marka ayakkabıları sirkat ettikten sonra bahse konu cep telefonunun kilidini kırdırıp A.H.'nin Türkiye’deki eşine annesi ile arasında geçen konuşmaları ve fotoğrafları atarak özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini söyledi. Polis, zanlının 15 Kasım' da derdest emri gereği tutuklanıp sirkat etmiş olduğu eşyaların tasarrufunda bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının telefonun kilidini nerede ve nasıl kırdığının araştırılacağını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise 'Ben çalmadım, adam ben eve gelince kaçtı. Telefonu unuttu. Anneme kim olduğunu söyle dedim söylemedi. Ben de bulurum dedim. Babamı gömeli 6 ay oldu daha, çok kötü bir dönemdeyim' dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.