Babası onkoloji hastası olan Münevver Nizam Kahvecisoy, sağlık sisteminin yetersizliğine dikkat çekti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde refakatçilere sağlanan olanağın paylaştığı fotoğraf ile sadece “sandalye” olduğunu belirten Kahvecisoy, bu duruma tepki gösterdi.

Beş yıldır babasının tedavisiyle birlikte hastane koridorlarında, odalarında ve bekleme salonlarında vakit geçirdiğini söyleyen Kahvecisoy, bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik zorluklarla mücadele ettiklerini belirtti.

Nizam Kahvecisoy’un açıklaması şöyle:

"Yaşasın KKTC!

Ekteki fotoğraf Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nin Onkoloji bölümünden.. Bir refakatçi olarak bize sunulan tek olanak... Artık ne kadar burdaysak refakatçinin oturma, uyku uyuma, şimdi bu mesajı yazma yeri. Ne kadar güven verici değil mi?

Beş yıldır babam onkoloji tedavisine başladığından beri hastane koridorları, odalar, bekleme salonları; burası bizim evimiz oldu. Babamın hastalığı süresince, bu hastalık sadece fiziksel değil, psikolojik bir yolculuğa da dönüştü. Ailenin üzerindeki bu ağır yükün ne kadar derin olduğunu, ancak aynı yolu yürüyenler anlayabilir. Birçok hastanın, özellikle onkoloji hastalarının, moral ve psikolojik destek ihtiyaçları büyük. Hastalıklar, fiziksel olduğu kadar ruhsal da bir savaş. Ama burada, neredeyse tüm olanaklar bu işte... Bu hastalıkla mücadele ederken, hastalara ve ailelere bu mu reva görünüyor? Moral, bir küçük umut, değerli hissetme tedavinin bir parçası değil mi? Hem hastalar hem de aileler için sağlanan bu ortamın yetersizliğini herkes görsün istiyorum.

Bütün bunları yaşarken, acaba sağlık bakanlığına bağlı üst düzey bir yetkili, hastanenin ve hastaların koşullarını gözlemleyip, gerçekten layık oldukları hizmeti alıp almadıklarını biliyorlar mı? Hepimiz için, sağlık hizmetleri sadece tedavi değil, aynı zamanda insana saygıdır. Bize saygınız bu kadar mı?"