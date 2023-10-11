Tüz: “Telsim 6 Ekim itibarıyla 4.5G’ye sorunsuz bir şekilde geçiş sağladı”

Telsim Genel Müdürü Tüz, 4.5G’ye geçişle birlikte internet hızının 10 kata kadar çıkmasının yanında, adada ilk ve tek olan ve Telsim abonelerinin telefon konuşmalarında ses kalitesini önemli ölçüde artıran VoLTE hizmetini de aynı gün hizmete soktuklarını belirtti

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, 5 Ekim’i 6 Ekim’e bağlayan gece itibarıyla adadaki tüm Telsim abonelerine 4.5G üzerinden iletişim sağlanmaya başlandığını ve o günden beri sorunsuz bir geçiş süreci yaşandığını kaydetti.

Tüz, 4.5G’ye geçişle birlikte internet hızının 10 kata kadar çıkmasının yanında, adada ilk ve tek olan ve Telsim abonelerinin telefon konuşmalarında ses kalitesini önemli ölçüde artıran VoLTE hizmetini de aynı gün hizmete soktuklarını belirtti.

İhaleyle başlayan 4.5G’ye geçiş süreci hakkında bilgi paylaşan Tüz, mevcut abonelerin yüzde 75’inin 4.5G’ye geçtiğini, mevcut veri trafiğinin yüzde 90’ının da artık 4.5G frekansları üzerinden gittiğini belirtti.

KKTC için 4.5G’yi “geç kalınmış bir teknoloji” olarak nitelendiren Tüz, yapılan ihalenin sadece 4.5G için değil aynı zamanda 5G için de yapıldığına işaret ederek, teknolojik altyapının 5G için hazır hale getirildiğini, sektörün hazır olması halinde 2,5-3 yıl içerisinde ülkede 5G’ye geçilmesinin önünde bir engel olmadığını söyledi.

Telsim’in abonelerine 4.5G hizmeti sağlamaya başlamasına ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtlayan Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, KKTC’deki en büyük hedeflerinin dijitalleşme ve iyi müşteri deneyimi olduğunun altını çizdi.

“İlk 4-5 günlük sürede bu rakamlara ulaşmak gerçekten önemli”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, KKTC’ye geldiği günden beri ülkenin dijitalleşmesi ve diğer dünya ülkeleriyle aynı paralelde yürümesi için çalışmalara öncülük ettiğini kaydederek, bu doğrultuda çok kısa bir sürede 4.5G altyapısını KKTC’de hazır hale getirip, sorunsuz bir şekilde 6 Ekim’de geçişini sağladıklarını belirtti.

6 Ekim itibarıyla geçen 5 günlük süre içerisinde 4.5G’ye geçişte herhangi bir sorun yaşamadıklarına dikkat çeken Tüz, halihazırda abonelerin cihazlarının yüzde 90’ının 4.5G’ye uyumlu, sim kartların ise yüzde 95 oranında uyumlu olduğunu bildirerek, “Şu anda abonelerimizin yüzde 75’i 4.5G’ye geçti. Data trafiğinin de şu anda yüzde 90’ı 4.5G frekansları üzerinden gidiyor. İlk 4-5 günlük sürede bu rakamlara ulaşmak gerçekten önemli” dedi.

Tüz, 4.5G’ye başlandığından beri hızın artması sonucu abonelerin sanal ortamda daha fazla vakit geçirmesiyle birlikte veri kullanımının iki katına çıktığını da bildirerek, yeni teknolojinin tüketiciler üzerinde yansımasının net bir şekilde görülebildiğini ifade etti.

“4.5G’yle bağlantılı hiçbir fiyat yansıtmamız olmayacak”

4.5 G’ye geçilmesi nedeniyle faturalarda ekstra bir fiyat artırımı olmayacağını da dile getiren Tüz, enflasyonist bir ortamda olunduğundan dolayı, tüm ürünlerde olduğu gibi kendilerinin de zaman zaman enflasyon farklarını faturalara yansıtmak durumunda olduklarını anımsatarak, söz konusu artışların 4.5G’yle bağlantısı olmadığını söyledi.

Ocak ayı itibarıyla başladıkları 4.5G teknik hazırlık sürecinde KKTC’de bulunan 400’e yakın baz istasyonunun ve santrallerin ekipmanın değiştirildiğini, hızlı bir şekilde gerekli ürünlerin adaya getirilmesi için uğraş verdiklerini anlatan Tüz, haziranda bu sürecin tamamlandığını, 31 Temmuz itibarıyla hazır olduklarını ve başlama taleplerini Bakanlık ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na (BTHK) ilettiklerini kaydetti ve taleplerine karşılık veren yetkililere teşekkürlerini iletti.

Tüz, bu teknolojik değişikliğe 90 milyon dolar civarında bir yatırım planıyla girdiklerini, bunun 35-40 milyonunu devlete frekans bedeli olarak ödediklerini de kaydederek, geriye kalan 55 milyon doların ise teknolojik yatırımlara harcanıyor olduğuna dikkat çekti.

Elektrik kesintisi durumunda baz istasyonlarına çok yüklenilmesinden dolayı abonelerin yaşadığı internete erişim sorunlarının, 3G’den farklı bir teknoloji olan 4.5G’yle birlikte azalacağına da değinen Tüz, buna rağmen elektrik kesintilerinin haberleşme alanında bir risk ve sıkıntı oluşturduğunu söyleyerek, mali yıl başında baz istasyonlarında bulunan akülerin yüzde 70’ini değiştirdiklerini ifade etti.

“Adada VoLTE teknolojisi sadece Telsim’de var”

6 Ekim’de 4.5G’ye birlikte, KKTC’de ilk ve tek olan “VoLTE” uygulamasını da hizmete sunduklarını duyuran Tüz, bu teknolojiyle birlikte sadece verinin değil ses trafiğinin de 4.5G üzerinden taşınmaya başlandığını, şu anda telsim abonelerinin kendi aralarındaki yapmış oldukları konuşmaların HD+ ses kalitesinde olduğunu ifade etti, Tüz abonelerinden bu uygulamaya yönelik de olumlu geri bildirimler almış olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“5G’ye hazırız”

Tüz, KKTC’nin 4.5G’ye geçmesinde geç kalındığını, geçen aya kadar dünyada 3G kullanan birkaç ülkeden biri olduğunu belirterek, bunun göz önünde bulundurulmasıyla ihaleye 4.5G’ye birlikte 5G için de girildiğini anımsattı, bu süreçte 5G’ye de uyumlu teknolojik altyapının hazırlandığını ve 2,5-3 yıl sonra, sektör olarak buna hazır olunduğu takdirde, 5G’ye geçilmesinin önünde bir engel olmadığını kaydetti.

4G ve 5G arasındaki en temel farkın, 5G’nin “nesnelerin interneti olması” olduğunun altını çizen Tüz, 5G ile hızın tamamen evrimleşmiş olacağını, örneğin doktorların fiziksel olarak ameliyathanede bulunmadan operasyona katılabileceği imkanların sağlanabileceğini belirtti.

5G’nin akıllı fabrikalar, akıllı tarım, tedarik zinciri ve imalat gibi alanlarda da büyük farklılık yaratacağını, dünyadaki gelişmekte olan ülkelere bakıldığında, geniş bant hizmetlerindeki her yüzde 10’luk artışın ekonomik kalkınmaya yüzde 1,5 oranında katkısı olduğu görüldüğünü söyleyen Tüz, “Dünyanın en büyük operatörü ve dünyanın en büyük 5G teknolojisini kullanan operatörü olarak biz buradayız” dedi.

İletişimde geniş bant teknolojileri için fiber optik ağların adanın her tarafına örülmesini “olmazsa olmaz” olarak değerlendiren Tüz, bu anlamda da Bakanlık ve BTHK nezdinde çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.

“Geleceğin dijital servisler olduğuna inanıyoruz”

“Telsim olarak biz geleceğin dijital servisler olduğuna inanıyoruz. Sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçeceğiz” ifadelerini kullanan Tüz, 1 Ağustos itibarıyla kullanıma sundukları elektronik sim (e-sim) ve yakında lansmalarının yapılacağı projeler, MyVodafone app ve websitesi gibi yeniliklere de değinerek, müşterilerin tüm ihtiyaçlarını cep telefonları üzerinden karşılayabileceği bir altyapıya doğru ilerlediklerini söyledi.

Öncelikli amaçlarının dijitalleşme ve iyi bir müşteri deneyimi olduğunu ve çalışmalarını her zaman bu iki alanı öncelikli tutarak sürdürdüklerini anlatan Tüz, her gün değişen müşteri ihtiyaçlarına yönelik sürekli yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Tüz, “iş ortaklarımız, müşterilerimiz, çalışanlarımızla birlikte mutlu bir Vodafone ve mutlu bir Kuzey Kıbrıs’ın planlarını yapmak istiyoruz. Yansıtmak istediğimiz ve amacımız tam olarak bu” ifadelerini kullandı.

“Bundan sonraki süreçte sektör temsilcileri olarak daha fazla bir arada olmamız gerekiyor”

Soru üzerine sektörün özeleştirisini de yapan Tüz, “Zaman zaman sektör olarak bir araya gelip hem sorunları BTHK nezdinde birlikte konuşabiliyoruz ama gelecekle ilgili planları da çok daha önceden yapabilirdik” dedi.

Tüz, Şampiyon Melekler de dahil olmak üzere binlerce kişinin vefat ettiği Türkiye’de son depremin herkesin yüreğinde yara bıraktığını dile getirerek, şunları söyledi:

“Gelecek dönemlerde sektör olarak daha fazla birlikte olup biz de ülkemizi bu ve benzeri afetlerde telekomünikasyon altyapılarını nasıl farklı kılacağımızın planlarını bugünden, uzun vadeli çerçevede yapıyor olmamız lazım. Çünkü o gün geldiğinde ‘şuydu, buydu’ demek yerine, hazır bir planı devreye sokmak ülkemizde büyük bir fark yaratacaktır. Avrupa ve Türkiye’de de bunların yapılmaya başlandığını görüyoruz. İlla ki bir afet yaşamamıza gerek yok. Bu yaşananlar bize bir öngörü verdi zaten. Ben sektör olarak bir arada olup gelecekle ilgili planların, afet-kriz durumlarında ülkeyi nereye götürmemiz gerektiğini, nasıl hareket etmemiz gerektiğinin planlarının yapılması gerektiğine inanıyorum.”

Bu çerçevede diğer operatör yetkililer, BTHK ve Bakanlık nezdinde bir araya gelinerek planlamalar yapılması temennisinde bulunan Tüz, 4.5G’nin ülke için hayırlı olmasını diledi.