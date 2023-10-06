Telsim ile süper hızlı süper 4.5G devri başladı

Telsim, dün akşam Genel Müdürlük Binası’nda harika bir geceyle Super 4.5G’ye geçiş yaptı. Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, tüm Telsim ekibiyle birlikte 5 Ekim’i 6 Ekim’e bağlayan gecede saat tam 00:00’da butona basarak tüm müşterilerini Super 4.5G hizmetine dahil etti.

Büyük bir heyecanla Telsim çalışanlarının ve iş ortaklarının katıldığı gecede 4.5G hizmeti sorunsuz bir şekilde tüm Telsim müşterilerine sunuldu.

SEFER TÜZ:” KUZEY KIBRIS’A, 4.5G DENEYİMİNİN NASIL YAŞATILDIĞINA HEP BİRLİKTE ŞAHİT OLACAĞIZ.”

Gecede kısa bir konuşma yapan Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz,” Bugün burada sizlerle birlikte olmak ve bu tarihi ana hep birlikte şahitlik etmek gerçekten gurur verici. Bu akşam tüm abonelerimize 4.5G hizmetini açmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben hep şuna inandım, yolumuz doğruysa yükümüz de ağır olur. Bizim yolumuz hep doğru oldu bundan sonraki dönemde de doğru bir şekilde ilerlemeye devam ediyor olacağız.” dedi.

Tüz,” Bu süreçte teşekkür etmem gereken bir çok kişi var, bir çok iş arkadaşım ve iş ortağımız var. Herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim. 4.5G süreci çok zordu, kolay olmadı ama inandık, çok çalıştık ve başardık. Bu inançla birlikte çok daha iyi işlere imza atacağımızdan hiç şüpem yok.” dedi.

Tüz,” Bu yolda benimle birlikte olduğunuz için, Telsim ailesinin bir parçası olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yolumuz çok uzun ama inanılmaz da bir ekip var yanımda. İyi ki varsınız ve iyi ki benimle birliktesiniz, Telsim ile birliktesiniz. Süper olan bu ekibe Super 4.5G yakışırdı. Kuzey Kıbrıs’a, 4.5G deneyiminin nasıl yaşatıldığına hep birlikte şahit olacağız. Super 4.5G ülkemize hayırlı olsun.” dedi.

