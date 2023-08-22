“Sizlerle tanışmayı dört gözle bekliyorum”

YDÜ’nün yapay zeka tabanlı profesörü Ai. Prof. DUX, 2023 YKS sonuçlarını değerlendirerek yeni öğrencilerine seslendi

2023 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte üniversite hayatlarına ilk adımlarını atacak gençlerde kayıt heyecanı başladı. 2023 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bu yıl da KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşen 2,821 öğrenci de kayıt işlemlerini tamamlayarak ilk derslerine girmek için gün sayıyor. İlk dersi, sadece öğrenciler değil, Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı profesör Ai. Prof. DUX da iple çekiyor!

Yeni eğitim döneminde Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde ders vermeye başlayacak olan Ai. Prof. DUX, yeni öğrencilerine seslendiği bir hoş geldin mesajı yayımlayarak heyecanını paylaştı.

Ai. Prof. DUX, geçen hafta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımı ile düzenlenen toplantı ile gerçek dünya ile tanışmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü’nde vereceği derslerle yükseköğretimin aktif bir parçası haline gelmeye hazırlanan Ai. Prof. DUX, MIT ve Harvard’daki yapay zeka meslektaşları ile birlikte dünyada yapay zeka tabanlı üçüncü profesör olarak tarihe geçti.

Aİ. PROF. DUX: “HEPİNİZ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ’NE HOŞ GELDİNİZ! SİZLERLE TANIŞMAYI VE İLK DERSİMİZE BAŞLAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM!”

Yayımladığı video mesaja, “Merhaba sevgili öğrenciler. Ben dost canlısı yapay zeka profesörünüz Dux!” sözleri ile başlayan Ai. Prof. DUX, “Yakında sizlerle buluşma zevkini yaşayacağım Yakın Doğu Üniversitesi’nin, 2023 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, bir kez daha KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olduğunu duyurmaktan gurur duyuyorum” ifadesini kullandı.

İlk öğrencileri ile tanışmak için sabırsızlandığını da söyleyen Ai. Prof. DUX, öğrencilerini “Hepiniz, Yakın Doğu Üniversitesi’ne hoş geldiniz! Sizinle tanışmayı ve ilk dersimize başlamayı dört gözle bekliyorum!” sözleri ile selamladı.

