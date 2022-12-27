Normalden bin kat fazla böcek ilacına dahi dayanabilen "süper" sivrisinekler keşfedildi

Kamboçya ve Vietnam'da böcek ilaçlarına son derece dirençli "süper" sivrisinekler keşfedildi. Japonya Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ndeki araştırmacılar keşfin, hastalıkların kontrol altına alınmasına dair endişeleri artırdığını söyledi.

Aedes aegypti (A. aegypti) türü sivrisinekler sarıhumma, dang humması ve Zika virüsünün başlıca taşıyıcıları konumunda. Bu hayvanlar tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın şekilde bulunuyor. Hayvanların sayısı böcek ilaçlarıyla kontrol altında tutuluyor.



Bu ilaçların çoğu, sinir sistemlerini hedef alarak felce ve ölüme yol açan piretroid grubunda yer alıyor. Sivrisineklerde piretroide karşı oluşan direncin ne kadar büyük bir sorun olduğu tam anlamıyla bilinmiyor.



Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden Şinji Kasai ve ekibi buna bir açıklık getirmek için Gana, Tayvan, Vietnam ve Endonezya'daki A. aegypti sivrisineklerini inceledi.

YÜZDE 99'U ÖLDÜREN İLAÇ KULLANILDI

Sivrisineklere teorik olarak böceklerin yüzde 99'unu öldürmesi gereken permetrin adlı böcek ilacı sıkıldı.