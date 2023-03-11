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NASA duyurdu: Dünya’ya 2046’da göktaşı çarpabilir

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2046 yılında, "küçük de olsa" Dünya'ya çarpma ihtimali bulunan bir göktaşını (asteroid) gözlemlediğini duyurdu.

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NASA duyurdu: Dünya’ya 2046’da göktaşı çarpabilir
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ABD Havacılık ve  Ajansı (), yeni bir göktaşı keşfettiklerini duyurdu. 

NASA'nın Gezegensel Savunma Koordinasyon Ofisi'ne göre, şubat başından bu yana hareketleri takip edilen yaklaşık olimpik yüzme havuzu büyüklüğündeki asteroid, 23 yıl içinde Dünya'ya en yakın mesafeden geçecek ve potansiyel bir çarpma olasılığına sahip olacak.

"2023 DW" olarak isimlendirilen kaya parçasının dünyaya çarpma ihtimali, Avrupa Uzay Ajansı 625'te 1, NASA'ya göre ise 560'ta 1 olarak hesaplandı.

NASA yetkilileri, 2023 DW daha fazla takip edilerek ek analizler yapıldıkça, bu ihtimalin önemli ölçüde değişebileceği görüşünü aktardı.

NASA verilerine göre, 2023 DW'nin çapı yaklaşık 50 metre olarak hesaplanırken, göktaşının 14 Şubat 2046'da dünyaya 1,8 milyon kilometre mesafeden geçeceği tahmin ediliyor.

Asteroid, saniyede 25 kilometre hızla hareket ederken güneş etrafındaki bir turunu 271 günde tamamlıyor.

NASA'nın Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) isimli uzay aracı, 27 Eylül 2022'de dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide, planlandığı şekilde başarılı bir çarpma gerçekleştirmiş ve göktaşının yörüngesini az da olsa değiştirmeyi başarmıştı.
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