Monster Notebook KKTC pazarında online satışa başladı

Yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra Dubai ve İngiltere ofisi ile Kıbrıs ve Berlin’deki fiziksel mağazaları üzerinden yurt dışı operasyonlarını yürüten Monster Notebook, KKTC genelinde online satışlarının başladığını duyurdu. Şirketin Kıbrıs’ta başlattığı online satış operasyonu, Monster Notebook’un ömür boyu ücretsiz bakım garantisi ve teknik servis hizmetlerini de kapsıyor

ürkiye’de oyun bilgisayarı pazarının en tanınan markası olan Monster Notebook, ürünlerini Kıbrıs genelinde online satışa açtığını duyurdu. Güç ve performansa dayalı ürünlerinin yanında sıra dışı satış sonrası destek uygulamaları ile yerli ve yabancı rakiplerinden ayrışan marka, ayrıca ömür boyu ücretsiz bakım garantisi ve teknik servis hizmetlerinin tümünü Kıbrıs’ta online satış kanalını tercih eden oyunseverlerin erişimine sundu. Monster Notebook, bu sayede online alışverişi tercih eden kullanıcıların da en yeni bilgisayar ve aksesuar ürünlerine ulaşmasını ve oyun ekosistemini giderek kusursuzlaştıran inovasyonlarla buluşmasını sağlıyor.



“Garanti süreleri ve ömür boyu bakım hizmetlerimiz Türkiye ile birebir aynı işliyor”

2016 haziran ayından bu yana KKTC'nin Lefkoşa ilçesinde fiziksel mağazayla hizmet verdiklerini dile getiren Monster Notebook Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük, Türkiye'de başarıyla yürüttüğümüz satış sonrası hizmet ve müşteri memnuniyeti politikamızı Kıbrıs'ta da en üst düzeyde yürütmekteyiz. Yeni ürün satışlarımızın yanında ek olarak satış sonrası teknik destek ekibimizle Kıbrıs’ta faaliyet gösteriyoruz. Ürünlerimizin 2 yıl garantisi var ve ömür boyu ücretsiz bakım hizmetimizden tüm Monster kullanıcıları yararlanabiliyor. Garanti ve ömür boyu bakım hizmetlerimiz Türkiye ile bire bir aynı işliyor. Yeni operasyonumuzla Kıbrıs genelinde tüm ürünlerimizi online satışa açmış bulunuyoruz. Sistemimiz online kanalımızı tercih eden Kıbrıslı tüketiciler için de aynı prensiplerle ilerleyecek” dedi.

Cihazların yüksek performansı kullanım süresince devam ediyor

Ömür boyu bakım garantisinin kapsamı hakkında da bilgi veren Birol Sülük, “Kullanıcılarımız, ömür boyu bakım garantisi hizmetimizle cihazlarını her 6 ayda bir teknik servislerimize getirip, termal macun değişimi, kasa içi temizlik ve fan temizliği gibi işlemlerden ücretsiz faydalanabiliyor. Böylece hem ürünün kullanım ömrü artıyor hem de kullanım süresi boyunca aynı yüksek performansı vermesi sağlanıyor. Ayrıca, kullanıcılarımız satın aldıkları ürünün RAM ve SSD gibi donanımlarını zaman içinde değiştirmeyi arzu ederse bu değişikleri ürün garantisi bozulmadan gerçekleştirebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.