Kuzey Kıbrıs Turkcell, 4.5G’ye geçişi başlattı

Kuzey Kıbrıs Turkcell saat 00.00’da Genel Müdürlük Binası’nda düzenlenen tören ile düğmeye bastı ve Kuzey Kıbrıs’ı 4.5G hızında mobil internet ile tanıştırdı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 7 Eylül 2023’ün ilk dakikasından itibaren, güçlü 4.5G şebekesi ile müşterilerine 4.5G mobil internet deneyimini sunmaya başladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürlük Binası’nda gerçekleştirilen törene Turkcell Yönetim Kurulu Üyeleri, Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve Genel Müdür Yardımcıları ile üst düzey yöneticiler ve çalışanlar katıldı.

Tören sırasında kısa bir konuşma yapan Genel Müdür Murat Küçüközdemir, 2014 yılında 4G beta testlerinin yapılmasının ardından 9 yıllık uzun bir bekleme süreci yaşandığını, bugün gelinen noktada ise ülkenin lider teknoloji şirketi olarak 4.5G ile ülkeyi tanıştıran ilk operatör olmaktan duyduğu büyük mutluluğu ifade etti. Küçüközdemir, “Yıllardır beklediğimiz gün geldi. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından bugün düğmeye basıp güçlü 4.5G şebekemizi ülkemizde devreye aldık. 4.5G teknolojisinin gerek bireysel, gerek kurumsal abonelerimize ve tüm ülkeye hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin gelişimine vesile olmasını temenni ederim. Daha güçlü bağlar kurmak için hoş geldin 4.5G” dedi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada abonelerinin 4.5G hızından yararlanabilmeleri için cihazlarındaki şebeke ayarlarını 4.5G ya da LTE olarak seçmeleri ve telefonlarını bir kez uçak moduna alıp açmalarının yeterli olacağı vurgulandı. Açıklamada ayrıca cihaz ayarları için Kuzey Kıbrıs Turkcell web sitesinin ziyaret edilebileceği de belirtildi. (https://m.kktcell.com/yardim/45g/sikca-sorulan-sorular).