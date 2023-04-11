KKTC, İHTAR ile korunacak

Türkiye'de Aselsan tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan, dronesavar sistemi İHTAR için KKTC ile sözleşme yapıldı

KKTC, İHA tehdidine karşı İHTAR ile korunacak. Türkiye'de Aselsan tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan, İnsansız Hava Araçlarını Önleyen Hava Savunma Sistemi (İHTAR) için KKTC ile sözleşme yapıldı. Sözleşmenin detayları henüz açıklanmadı. İHTAR için KKTC yanında Kırgızistan, Nijer ve Angola ile de ihracat sözleşmeleri imzalandığı bildirildi

İHTAR HAKKINDA

Sayı ve çeşitleri son dönemde hızla artar mini/mikro İHA'lar, kötü niyetli kullanıcıların elinde sivil ve askeri stratejik tesisler için ciddi bir tehlike oluşturuyor.

Bu tehdidin ortadan kaldırılması amacıyla çeşitli karşı tedbir sistemleri geliştiriliyor.

ASELSAN, bu ihtiyaçtan yola çıkarak İnsansız Hava Araçlarını Önleyen Hava Savunma Sistemi'ni (İHTAR) geliştirdi. İHTAR, kamuya ait alanlar ile ticari bölgelerin mikro ve mini boyutlardaki İHA'ların yasal olmayan faaliyetlerine karşı korunmasına olanak sağlıyor.

İHA'ların tespit edilmesi, otomatik olarak takibe alınması, tehdit olarak işaretlenmesi ve yasal olmayan faaliyetlerinin en uygun karşı tedbir ile engellenmesi İHTAR Sistemi'nin temel fonksiyonlarını oluşturuyor. Etkin ve güvenlik açısından en uygun karşı tedbirin kullanılması için İHTAR Sistemi, radar, kamera ve önleyicilerin entegre ve koordineli bir şekilde çalışmasını komuta kontrol yetenekleri ile sağlıyor.

İHTAR Sistemi, tehdidin tespit, takip ve teşhisi için radar ve kameralar, tehdidin önlenmesi için elektronik karıştırma ve aldatma sistemleri ile tüm bu sistemlerin entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan komuta kontrol sistemlerinden oluşuyor. Sistemdeki radar birden fazla tehdidin tespit ve takip edilmesini sağlıyor.

İHTAR Sistemi, tehditlerin önlenmesine yönelik olarak, karıştırma ve aldatma sistemlerinden yararlanıyor. Radar ve kameralar her türlü ortamda ve hava şartlarında kullanılabiliyor.

İHTAR'a sinyal karıştırma yanında fiziksel imha amacıyla bombaatar ve lazer sistemleri de entegre durumda bulunuyor.

