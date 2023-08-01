iPhone orman yangınını engelledi

Kanada'nın Ontario eyaletinde bir adada çıkan orman yangınına karşı verilen zorlu mücadelede evli bir çift iPhone 14'te sinyal olmamasına rağmen cihazın uydu üzerinden yardım özelliği sayesinde itfaiyecilere acil durum bildirimi göndererek orman yangınına engel olmayı başardı.

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Missanabie'de yaşayan Warren Thibodeau ve Orel Crack çifti orman yangınını söndürmeye çalışırken zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kaldı.



Cep telefonu sinyallerinin olmaması nedeniyle alevlerin ortasında kalan çift yardım istemek için iPhone 14'ün uydu üzerinden acil SOS özelliğini kullandı.



SooToday'in haberine göre, Warren Thibodeau ve Orel Crack, olay yerine gelen itfaiyeci Craig Spooner ile birlikte çalışarak adadaki yangına botla ulaşıp söndürmeye başladılar.



En sonunda yangın söndürülene ve Doğal Kaynaklar ve Ormancılık Bakanlığı'ndan yardım gelene kadar adanın etrafında dönmeyi ve yangını kontrol altına almayı başardılar.

iPhone bu özellikle acil durumlar esnasında yavaş veri aktarım hızları ve düşük bağlantı kalitesini engellemek için iletişimi kolaylaştırmaya çalışmaktadır.

UÇURUMDAN DÜŞEN BİR KİŞİNİN HAYATINI DA KURTARMIŞTI

Apple, iPhone 14'lerde bulunan "Crash Detection" özelliği sayesinde bir kişinin hayatını kurtarmıştı.

Kaliforniya'nın Wilson Dağı yolunda trafik kazası geçiren ve 120 metrelik bir düşüş yaşayan kişi, sinyal olmamasına rağmen uydu üzerinden arama kurtarma ekiplerine acil yardım bildirimi göndermiş ve canlı olarak kurtarılmıştı.