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Güney Kore, kablosuz iletişim lideri olmak için 2028'de 6G'ye geçmeyi planlıyor

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Güney Kore'nin, kablosuz iletişim teknolojilerinde liderliğe oynamak için 2028'de 6G altyapısına geçmeyi planlandığı bildirildi.

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Güney Kore, kablosuz iletişim lideri olmak için 2028'de 6G'ye geçmeyi planlıyor

Güney Kore Bilim ve Bilgi İletişim Teknolojisi Bakanlığının açıklamasında, "K-Network 2030" projesi kapsamında 2028'de yeni nesil mobil ağının yenilenip güçlendirilerek 6G altyapısına geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Bu kapsamda, hükümetin 2030'a kadar sürecek projeyi, 2 yıl öne alarak "kablosuz teknoloji liderliğinde" öne geçmeye çalışacağı kaydedildi.

Aynı zamanda, 6G altyapı teknolojilerinin uygulanabilirliğinin araştırılması ve geliştirilmesi için de yaklaşık 481 milyon dolar harcanacağı aktarıldı.

Açıklamada, hükümetin, yerel şirketlere malzeme, parça ve ekipman üretmesi ve herkesin erişimine açık bir ağ oluşturulması için teşvik vereceği ifade edildi.

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