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Elon Musk yalnızca 48 saatin ardından dünyanın en zengin insanı ünvanını kaybetti

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SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, tacını geri aldıktan sadece 48 saat sonra 'dünyanın en zengin insanı' ünvanını bir kez daha kaybetti. Musk'ın net serveti gün içinde 1,91 milyar dolar azalarak 184 milyar dolara gerileyerek, Fransız iş insanı Bernard Arnault'un gerisine düştü.

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Elon Musk yalnızca 48 saatin ardından dünyanın en zengin insanı ünvanını kaybetti
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Elon Musk, Fransız milyarder Bernard Arnault tarafından tekrar geçildikten sonra artık dünyanın en zengin insanı değil.


Elon Musk yalnızca 48 saatin ardından dünyanın en zengin insanı ünvanını kaybetti - 2

Önceki gün Fortune, lüks tüketim ürünleri üreten LVMH'nin kurucusu Arnault'nun, Tesla hisselerinin büyük bir ralli yapmasıyla Musk tarafından sıralamada geçildiğini duyurmuştu. 


Elon Musk yalnızca 48 saatin ardından dünyanın en zengin insanı ünvanını kaybetti - 3

YATIRIMCILARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Ancak, Musk'ın servetinin büyük bir kısmının bağlı olduğu dünyanın en değerli otomobil üreticisinin hisseleri, yatırımcıların Tesla'nın 2023 Yatırımcı Günü'nde hayal kırıklığına uğramasının ardından yüzde 5'ten fazla değer kaybetti.


Elon Musk yalnızca 48 saatin ardından dünyanın en zengin insanı ünvanını kaybetti - 4

BİR GÜNDE 1,9 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Bloomberg'in dünyanın en zengin insanlarının gerçek zamanlı servetlerini takip eden Milyarderler Endeksi'ne göre Musk,1,9 milyar dolardan fazla kaybederek LVMH patronunun ardından ikinci sıraya geriledi.


Elon Musk yalnızca 48 saatin ardından dünyanın en zengin insanı ünvanını kaybetti - 5

Bu arada Arnault'nun serveti, 1,6 milyar dolarlık  hisse geri alımının şirketin hisselerini yukarı çekmesi ve Avrupa'nın en değerli firması olma statüsünü pekiştirmesinin ardından yaklaşık 2 milyar dolar arttı.


Elon Musk yalnızca 48 saatin ardından dünyanın en zengin insanı ünvanını kaybetti - 6

Bloomberg, Arnault ve Musk'ın net servetlerinin sırasıyla 186 milyar ve 184 milyar dolar olduğunu açıkladı. 


Elon Musk yalnızca 48 saatin ardından dünyanın en zengin insanı ünvanını kaybetti - 7

Bloomberg'den biraz farklı bir metodoloji kullanan Forbes ise Arnault'nun net servetini 205 milyar dolar, Musk'ınkini ise 194 milyar dolar olarak tahmin etti. 


Elon Musk yalnızca 48 saatin ardından dünyanın en zengin insanı ünvanını kaybetti - 8

Öte yandan, dünyadaki en zengin insanlardan biri olmasına rağmen Musk'ın serveti, Twitter'ı satın alması ve Tesla'da yavaşlayan satışlar da dahil olmak üzere birçok sorun nedeniyle büyük ölçüde düştü.


Elon Musk yalnızca 48 saatin ardından dünyanın en zengin insanı ünvanını kaybetti - 9

TARİHİN EN ZENGİNİ İLAN EDİLMİŞTİ

2021'in sonlarında Forbes Musk’ı, 300 milyar dolara yaklaşan servetiyle tarihin en zengin insanı ilan etmişti.


Elon Musk yalnızca 48 saatin ardından dünyanın en zengin insanı ünvanını kaybetti - 10
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