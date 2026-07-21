Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, Lefkoşa’da Asal Şube binasının köşesinde çektiği fotoğrafı bizlerle paylaşarak, karşılaştığı görüntünün kendisini hem güldürdüğünü hem de düşündürdüğünü dile getirdi.

Fotoğrafta kaldırım üzerine yerleştirilen iki çöp kutusunun da devrilmiş olduğu görülürken vatandaşımız, “Çöpümüzü çevreye atmayalım desek, kutular zaten yerde. Şimdi çöpleri yere mi, yoksa yere mi atalım?” diyerek duruma tepki gösterdi.

Çöp kutularının bu haldeyken kullanılamadığını belirten vatandaşımız, çevrenin temiz tutulması için yalnızca vatandaşlara sorumluluk yüklenemeyeceğini, gerekli imkânların da sağlanması gerektiğini ifade etti.

Vatandaşımız, hem kötü bir görüntü oluşturan hem de kaldırımı kullanan yayalara engel olan çöp kutularının yetkililer tarafından yeniden yerlerine sabitlenmesini istedi.

