Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, mahkemelerin verdiği cezaları tüzüklerle hafifletmenin yargıya müdahale olduğunu kaydetti.

Bengihan, yazılı açıklamasında, Merkezi Cezaevi’ndeki hükümlülerin Şartlı Tahliye Kurulu’na başvuru süresini düzenleyen tüzükte yapılan değişikliği eleştirerek, düzenlemenin toplumun adalet duygusunu zedeleyeceğini söyledi.

Hükümlülerin daha önce mahkemeler tarafından verilen hapis cezasının yarısını tamamladıktan sonra Şartlı Tahliye Kurulu’na başvurma hakkı kazandığını hatırlatan Bengihan, hükümetin ise tüzükte yaptığı değişiklikle bu süreyi cezanın üçte birine düşürdüğünü belirtti.

Hükümetin görev süresi boyunca söz konusu başvuru süresine dokuz kez geçici maddeyle müdahale ettiğini ifade eden Bengihan, son değişiklikle bu uygulamanın kalıcı hale getirildiğini savundu.

“Bağımsız mahkemelerin verdiği cezaları tüzüklerle hafifletmek, yargıya açık bir müdahaledir ve özelde suçtan etkilenen mağdurların ve yakınlarının genelde ise tüm toplumun adalet duygusunu sarsmaktadır.” diyen Bengihan, hükümetin “iktidarı sürdürmek için ‘her yol mübahtır’ anlayışıyla hareket ettiğini” öne sürdü; kınadıklarını kaydetti.