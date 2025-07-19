Japan Today'in haberine göre, Japonya'da bir otelin 258 odası için rezervasyon yapan Junki Sanuki, "işleyişi aldatma yoluyla engelleme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Sanuki, farklı e-postalardan sahte isimlerle başkent Tokyo'da bulunan bir otelden 258 oda rezerve etti.

Sanuki'nin cep telefonu ve diğer elektronik cihazlarına el koyuldu. Yapılan incelemeler sonucunda 580'den fazla sahte rezervasyon yaptığı ortaya çıktı.

Yaptığı rezervasyonların toplam maliyeti ise 17 milyon yen yani 114 bin dolar olduğu aktarıldı.

İddialara göre, Sanuki dana önce konakladığı bir otelde yöneticilerle sorun yaşamıştı. Suçlamaları reddeden Sanuki, daha önce hiçbir otelde sorun yaşamadığını ve bu yüzden neden gözaltına alındığını anlamadığını söyledi.