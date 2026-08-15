Tom Neale, en yakın yerleşim alanından 300 kilometreden fazla uzakta olan Suwarrow Atolü'nü ilk kez 1943 yılında yazar ve gezgin Robert Frisbie'den duydu ve 1945 yılında kısa süreliğine ziyaret eti.

Ziyaretinin ardından adada tek başına yaşama kararı alan Neale, bu planını hayata geçirmeden önce birkaç yıl boyunca hazırlıklarını yaptı.

Gerekli malzemelerini toplayan Neale; un, şeker, kahve, gazyağı, konserve yiyecekler, çeşitli aletler, tohumlar ve kitaplarla birlikte yola çıktı.

İKİ KEDİSİNİ DE YANINA ALARAK YOLCULUĞA ADIM ATTI

Altı gün süren deniz yolculuğu sırasında Neale'a; "Mrs. Thievery" ve "Mr. Tom-Tom" adını verdiği iki kedisi eşlik etti.

İnsan yaşamının bulunmadığı adada İkinci Dünya Savaşı döneminde görev yapan gözcülerden kalan bir kulübe ve yağmur suyu depoları bulunuyordu.

Neale, terk edilmiş durumda olan bu kulübeyi onararak barınma ihtiyacını karşılayabildi. Adadaki yaşamını belirli kurallara bağlayan Neale, geçireceği sürede neler yapacağını planladı.

Balık tutarak, Hindistan cevizi toplayarak ve yetiştirdiği ürünlerle beslenen Neale, temizlik alışkanlıklarına da dikkat etti.