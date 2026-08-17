İsrail savaş uçaklarının, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki işgale katılan birliklerine yönelik bir ihlalde bulunulduğunu iddia ederek Nebatiye ve Ensar’da Hizbullah altyapısına saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Bununla birlikte Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki hava saldırılarında “askeri hedefleri” değil çocuk ve kadınları vurduğunu belirterek, İsrail’e saldırıları derhal durdurma çağrısında bulundu. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da saldırılara tepki gösterdi. İsrail ordusu, Lübnan’a 2 Mart’ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Filistin’de 2006’dan bu yana yapılamayan milletvekili genel seçimleri öncesinde seçmen kayıt süreci başladı. Genel seçimlerin Doğu Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde yapılmasının planlandığını bildirildi. Hamas’ın seçimlere “mümkün olan en geniş ulusal ittifak” içinde katılacağı duyurulmuştu.

HİZBULLAH: 'İSRAİL'İN SALDIRILARINA UYGUN BİR YANIT VERİLECEK'

Öte yandan Hizbullah tarafından bir açıklama yapıldı. Grup açıklamasında İsrail'in saldırılarına “uygun” bir yanıt verileceğini belirterek, yetkilileri İsrail ile sürdürülen “aşağılayıcı müzakereleri” durdurmaya çağırdı.

Hizbullah, Cumartesi günü Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırıların ardından, İsrail'in saldırılarına “uygun” bir yanıt verileceğini belirterek, yetkilileri İsrail ile sürdürülen “aşağılayıcı müzakereleri” durdurmaya çağırdı.

Grup yaptığı açıklamada, “İsrail, saldırılarının, ihlallerinin ve oldu bittiler dayatma girişimlerinin devam edemeyeceğini ve (saldırılarına) uygun bir yanıtla karşılık verileceğini açıkça anlaması gerekiyor” dedi ve “Lübnan yetkilileri doğrudan aşağılayıcı müzakerelere ısrar etmemeli ve düşmana bedava tavizler vermemeli” ifadelerine yer verdi.