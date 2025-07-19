Amsterdam’ın turistik kalbi sayılan Kalverstraat Caddesi, geceleri ciddi bir hijyen sorunuyla gündemde. Gündüzleri alışveriş yapan kalabalıklarla dolup taşan bu tarihi cadde, geceleri adeta sıçanlara teslim oluyor. Özellikle Jonge Roelensteeg Sokağı’nda yaşanan durum, kentteki haşere probleminin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sokağında kafe işleten bir esnafın yerel kanal AT5’e yaptığı açıklamalar, durumu anlattı. Tarihi yapıların duvarlarındaki çatlaklardan sıçanların rahatça girip çıktığını söyleyen işletmeci, “Bu artık tolere edilemez bir hal aldı. Müşteriler gelmekten korkuyor” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Haşereyle mücadele ekipleri, bölgedeki vaka artışını doğruluyor. Çöp toplama işlemi her gün yapılsa da, torbaların bir süre sokakta beklemesi ve yiyecek artıklarının gelişigüzel bırakılması sıçanlar için cazip bir ortam oluşturuyor. Uzmanlara göre, asıl problem; sokaklarda kolayca ulaşılabilen gıda atıkları.

Amsterdam’da sıçan şikayetleri yıllardır yüksek seviyelerde seyrediyor. 2024 yılında yaklaşık 6.800 vaka bildirilirken, 2023’te bu sayı 6.100, 2022’de ise 6.700 olarak kayda geçti. Ev içindeki şikayetler görece daha az olmakla birlikte, artış dikkat çekici. 2024’te 3.100, 2023’te 3.000 ve 2022’de 2.200 evde sıçan sorunu yaşandığı bildirildi.