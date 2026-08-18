Girne-Alsancak Çevre Yolu ile Girne-Değirmenlik ana yolunda, dün, meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralandı, alkollü bir sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 182 miligram alkollü olan Igor Frunze ,(E-34) RT 813 plakalı araçla Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek, bordür taşlarına çarpıp banket içerisinde durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

- Girne-Değirmenlik ana yolunda motosiklet kazası

Girne-Değirmenlik ana yolunda ise Cemil Oğur (E-26), ZG 594 plakalı motosikletle dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol içerisine düştü.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Bayram Yazlık (E-40), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, sürücü kafa travması teşhisiyle beyin cerrahi servisinde ve yolcu ise acil serviste tedavi altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.